Şampiyonanın 11. ayağı, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenecek.
Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 70 turluk yarış ise 1 Ağustos Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Max Verstappen (Hollanda): 185 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 177
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108
5. Sergio Perez (Meksika): 104
Takımlar klasmanı
1. Red Bull: 289
2. Mercedes: 285
3. McLaren: 163
4. Ferrari: 148
5. AlphaTauri: 49