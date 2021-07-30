Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEMA Vakfı yanan ormanları yeşillendirmek için kampanya başlattı. Bu kampanyaya destek için Galatasaray ve Antalyaspor harekete geçti. İki takım geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in fikri önderliğinde, Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz."



Tarım ve Orman Bakanlığı yangınların son durumunu açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.



Manavgat'taki yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi AFAD, Manavgat'ta devam eden yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 122 kişinin de yangından etkilendiğini duyurdu.

