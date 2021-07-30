Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunlar sonrası, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarım sahada oynanan çifte kale maçla tamamlandı. Öte yandan idmana gelen Yeni transfer Valentin Rosier dikkat çekti.
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 19.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Kayserispor ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.
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Beşiktaş Başkanı Çebi: Transfer müjdelerimiz olacak Ahmet Nur Çebi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Beşiktaş'ın hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Çebi, transferlerle ilgili de konuştu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier antrenmana geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, yeni sezon hazırları yapan takımın antrenmanına gelerek arkadaşlarıyla selamlaştı.
Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunlar sonrası, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarım sahada oynanan çifte kale maçla tamamlandı. Öte yandan idmana gelen Yeni transfer Valentin Rosier dikkat çekti.
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