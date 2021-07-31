Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8'inci gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.
Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.
Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.
Milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5000 metrede finale yükseldi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde kadınlar 5000 metre elemelerinde yarışan milli atlet Yasemin Can, finale kaldı.