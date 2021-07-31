Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 250 bin ağaç dikme sözünü sizlerin huzurunda veriyoruz" dedi.

"Boupendza için bir kere bile görüşmedik" diyen Koç, "Vedat Muriqi 2 gün tatile geliyor. Fenerbahçe'ye transfer olmaya geldi diyorlar. Yok. Vedat kulübüyle devam ediyor. Bizden bir şey gelene kadar çıkan hiçbir şeye inanmayın" ifadelerini kullandı.

Koç, Pereira'nın transfer ihtiyaçlarını belirlediğini ve ilk 11'de direkt oynayacak 3 ya da 4 oyuncu istediğini söyledi.

Fenerbahçe, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı Tisserand ve Valencia'nın golleriyle 2-0 öne geçen ve iyi oynayan sarı lacivertliler 61. dakikadan sonra yapılan 9 değişiklik sonrası durdu. Savunmada yapılan hatalar dikkat çekti.

Fenerbahçe dört dörtlük Golsüz biten ilk devrenin ardından coşan sarı lacivertlilere farklı galibiyeti Nazım, Ozan, Muhammed ve Zajc'in golleri getirdi. Pereira'nın takımı ofansif ve hırslı oyunuyla alkış topladı