Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırp başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Aleksandar Djordjevic oldu. Djordjevic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

KOKOSKOV'DAN TAZMİNAT ALINMADI

Sarı-lacivertli kulübün divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, yeni koçlarının Aleksandar Djordjevic olduğunu açıkladı. Komsuoğlu ayrıca Igor Kokoskov'dan da herhangi bir tazminat almadıklarını söyledi.

"HEDEFLERDE SAPMAMIZ YOK"

Komsuoğlu yeni başantrenör Djordjevic'le ilgili de "Hocamız, son olarak Milano'yu 4-0'la geçip İtalya'da şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman ligde şampiyonluk ve Euroleague'de Final Four'dur. Hedeflerde sapmamız yok" ifadelerini kullandı.

ALEKSANDAR DJORDJEVIC KİMDİR?

26 Ağustos 1967'de dünyaya gelen Aleksandar Djordjevic, 1983'ten 2005'e kadar aktif basketbol kariyerini sürdürdü.

Sırp antrenör, Bologna'da 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. 2013-2019 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı'nda çalışan 53 yaşındaki başantrenör, 2014 Dünya Kupası, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2017 EuroBasket'te gümüş madalya kazanmıştı.

Ali Koç'tan Muriqi ve Boupendza açıklaması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Boupendza ve Muriqi ile görüşmediklerini belirterek, "Bizden bir şey gelene kadar çıkan hiçbir şeye inanmayın" dedi.

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