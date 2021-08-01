Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de dün Yüksek Divan Kurulu toplantısı vardı. Koç, Türkiye’yi etkisi altına alan yangınlar sebebiyle 250 bin ağaç sözü vererek konuşmasına başlarken transferde adı geçen Hataysporlu Aaron Boupendza ve Vedat Muriç iddialarının gerçeğe yansıtmadığını söyledi. Kanarya’nın patronu “Transfer sessizliği sizi ürkütmesin. Bu, bilinçli bir adımdır. Hoca’mız ihtiyaçları belirledi. On bir için üç kesin, mümkünse dört transfer istiyor” ifadelerini kullandı.

Uygulanırsa doğru karar

“MHK Başkanı (Serdar Tatlı) siyah beyaz kravat takıp şampiyonluk kutlamasına gidiyor, kimse bir şey demiyor” eleştirisini getiren Ali Koç, statlara girişler ile ilgili ya aşı ya da PCR testi uygulamasının da doğru bir karar olduğunu ancak uygulanması gerektiğini söyledi. Ayrıca kombine sahiplerinin de hiçbir zaman haklarını kaybetmeyeceğini dile getirdi. Koç seçimli genel kurulda alınan 500 TL’lik aidat kararına yönelik gelen tepkilere de cevap verdi.

Kanarya’da bu Serdar Durmaz

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe dün özel maçta Almanya'nın Greuther Fürth ekibiyle karşılaştı. İlk yarım saatte 3-0’ı bulan (Serdar Dursun 2 ve Zajc) sarı lacivertliler kalan bir saatlik dilimde kalesinde iki gol birden gördü. Pereira, 2-0’dan 2-2 olan Zwolle maçının on biriyle mücadeleye başladı ve sistemi de yine aynı 3-4-3’tü. Yeni transferlerden Serdar Dursun takipçiliği ve bitiriciliği ile öne çıktı. Kanarya’da 90 dakikanın değişmeyen iki ismi ise Altay ile Tisserand oldu.

Ali Koç'tan Muriqi ve Boupendza açıklaması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Boupendza ve Muriqi ile görüşmediklerini belirterek, "Bizden bir şey gelene kadar çıkan hiçbir şeye inanmayın" dedi.