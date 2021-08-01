Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde erkekler 50 metre serbest stil yüzmede ABD'li Caeleb Dressel, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 50 metre serbest stil finali yapıldı.

ABD'li Caeleb Dressel, 21.07'lik derecesiyle ilk sırada geldi. Dressel, bu süreyle Brezilyalı yüzücü Cesar Cielo'nun Pekin 2008'de 21.30 ile kırdığı olimpiyat rekorunu geliştirdi.

24 yaşındaki Caeleb Dressel, Tokyo 2020'de, 100 metre serbestte, 100 metre kelebekte ve 4x100 metre serbest bayrak yarışlarında da altın madalyaya uzanan isim olmuştu.

Fransız Florent Manaudou, 21.55'lik derecesiyle gümüş, Brezilyalı Bruno Fratus ise 21.57'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

ERKEKLER 4X100 KARIŞIK BAYRAK YARIŞINDA REKOR

32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x100 karışık bayrak yarışı finali yapıldı.

Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel ve Zach Apple'dan oluşan ABD Milli Takımı, 3.26.78'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. ABD, bu sonuçla 2009'da 3.27.28'lik dereceyle yine kendileri tarafından kırılan dünya rekorunu geliştirdi. ABD, ayrıca Rio 2016'da 3.27.95'lik dereceyle kırdıkları olimpiyat rekorunu da yukarı taşıdı.

ABD'nin ardından 3.27.51 ile ikinci olan Büyük Britanya, Avrupa rekorunu kırarak gümüş madalya kazandı. İtalya da 3.29.17'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

BİR REKOR DA KADINLAR 4X100'DE KARIŞIK BAYRAK YARIŞINDA

32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede kadınlar 4x100 karışık bayrak yarışı finali yapıldı.

Kaylee McKeown, Chelsea Hodges, Emma McKeon ve Cate Campbell'dan oluşan Avustralya Milli Takımı, 3.51.60'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı. Avustralya, bu sonuçla ABD'nin 3.52.05 ile Londra 2012'de kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.

ABD, 3.51.73'lük derecesiyle gümüş, Kanada ise 3.52.60'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.