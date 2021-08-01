Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 400 metre engelli yarı final müsabakaları Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapıldı.

İlk seride koşan olimpiyat üçüncüsü milli atlet, 47.88 ile bu sezonki en iyi derecesini yapmasına rağmen 3. oldu. Serisinde dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 47.30 ile birinci, dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin 47.37 ile ikinci oldu.

İlk 2'ye giremeyerek doğrudan finale kalamayan Yasmani, diğer serilerin sonucunu beklemeye başladı. Milli atlet, diğer 2 yarı final serisinin de tamamlanmasıyla genel sıralamada ilk 8'de yer aldı ve adını finale yazdırdı.

FİNAL 3 AĞUSTOS'TA

Milli sporcunun madalya mücadelesi, 3 Ağustos Salı günü TSİ 06.20'de koşulacak.

Yasmani Copello Escobar'ın yarı final yarışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Filenin Sultanları'nın rakibi Rusya Olimpiyat Komitesi Yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu maçla birlikte grup mücadelelerini tamamlayacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında yeni rekorlar kırıldı Erkekler 50 metre serbest stil yüzmede ABD'li Caeleb Dressel, olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu. Yüzmede kadınlar ve erkekler 4x100 karışık bayrak yarışlarında da dünya rekorları kırıldı.