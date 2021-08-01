Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Lig 1'in son şampiyonu Lille ile kupa şampiyonu Paris Saint-Germain Fransa Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Maç, İsrail'in Bloomfield Stadı'nda oynandı. Müsabakaya Burak Yılmaz ilk 11'de, Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde başladı. Maçın 44. dakikasında Burak'ın yaptığı asist sonrası Xeka fileleri havalandırdı. Ve ilk yarı Lille'nin 1-0 üstünlüğüyle sonlandı. İkinci yarıda ise millî oyuncu Yusuf Yazıcı, 79. dakikada tek golün sahibi Xeka'nın yerine girdi. 1-0 sonuçlanan 90 dakika sonrası Lille Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Lille'de sezonun futbolcusu Burak Yılmaz Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) şampiyonu Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sezonun futbolcusu seçildi.

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.