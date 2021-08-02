Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1'de Macaristan Grand Prix'sini Alpine pilotu Esteban Ocon kazandı. Yarışın ilk turunda yaşanan kazanın ardından Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sergio Perez, Lance Stroll ve Lando Norris devam edemedi. Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel yarışı ikinci tamamlamıştı ama aracında numune alınması için yeterli miktarda yakıt olmaması nedeniyle diskalifiye edildi.

Hamilton'un dönüşü

Startın ardından lastik değiştirmek için 5. turda pite giren Lewis Hamilton, yarışa son sırada döndü. Bitime üç tur kala Ferrari pilotu Carlos Sainz'ı geçerek üçüncülüğe kadar yükselen Hamilton, kürsüye çıkmayı başardı. Vettel'in diskalifiye edilmesinin ardından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton ikinciliğe, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz da üçüncülüğe yükseldi.

Formula 1 heyecanı Macaristan'da sürecek Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışına, Macaristan ev sahipliği yapacak.