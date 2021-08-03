Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basında çıkan haberlere göre mahalli yetkililer yıldız futbolcuya iki seçenek sundu: Ronaldo ya kaçak olarak inşa edilen çardağı 15 gün içinde yıkarak eski haline getirecek ya da çardak için Lizbon belediyesine yasallaştırma başvurusunda bulunacak.

"RONALDO'YA TÜM SEVGİMİ KAYBETTİM"

Lizbon Belediye Meclisinden bir kaynak, TVi24'e verdiği beyanatta, süper starın yasallaştırmayı seçmesi halinde meselenin kısa sürede çözülmeyeceğini ifade etti. Cam çardağın kendi yaptığı şekle getirilmesini isteyen mimar Jose Mateus, "Eskiden hayranı olduğum Ronaldo’ya tüm sevgimi kaybettim. Bana büyük saygısızlık yaptı" dedi. Lizbon’daki çatı katı, futbol yıldızının ailesiyle birlikte vakit geçirdiği dört pahalı evden biri.

Rekorların adamı Ronaldo! Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, EURO 2020 F Grubu maçında Macaristan karşısında iki kez ağları havalandırarak, 11 gol ile turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Zirvenin sahibi dünyada Ronaldo, Türkiye'de Mesut Özil Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da zirveyi bırakmıyor. Ronaldo, 530 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor. Süper Lig'in en çok takip edilen ismi ise Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil.