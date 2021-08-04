Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, açıkladığı sürpriz kararla futbol camiasını şoke etti. Sarı-Lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yer alan bilgiye göre, Caner Erkin ve Sinan Gümüş, Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakıldı.

"OYUNCULARIN GELECEK PLANLAMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması doğrultusunda teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla iki oyuncunun çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan, söz konusu oyuncuların gelecek planlamasıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğü de ifade edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de Mame Thiam, Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar ve Oğuz Kaan Güçtekin, yeniz sezon hazırlıklarını A Takımla sürdürmeyecek.