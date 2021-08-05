Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda en çok altın madalya umudu taşıdığımız isimlerden biri olan Taha Akgül, çeyrek finalde ABD'li rakibine farklı yenildi.

AKGÜL'DEN ETKİSİZ PERFORMANS

Taha Akgül, Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda ABD'li Gable Dan Steveson ile karşılaştı. Etkisiz bir oyun sergileyen Taha Akgül ilk yarıyı 2-0 geride geçti. İkinci devrede de rakibin hücumlarını bertaraf edemeyen milli güreşçi, karşılaşmada 8-0 mağlup ayrıldı.

Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha Akgül, ABD'li güreşçinin finale çıkması halinde repesaj hakkı elde edecek.

Taha Akgül: Hedef Tokyo’da 2'nci kez altın madalya Milli güreşçi Taha Akgül, bu yaz yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hedef Tokyo’da 2. kez altın madalya olacak” dedi.

Taha’nın altın çağı Varşova'da sekizinci defa Avrupa şampiyonu olan millî gururumuz Taha Akgül "Hedef Tokyo'da ikinci Olimpiyat altını" dedi.

Bakan Kasapoğlu’ndan Taha Akgül’e tebrik mesajı ​Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül’ü tebrik etti.