Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Maçın 55. dakikasında Aytaç Kara’nın geri pasında topu kontrol edemeyen Fernando Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane’i düşürdü. Hakem Scharer penaltı noktasını gösterirken Uruguaylı filebekçiye kırmızı kart çıkardı. Kaleye 21 yaşındaki Berk Balaban geçti. Berk, Aytaç Kara'nın yerine oyuna dâhil oldu. Genç kaleci, Jason Kerr'in penaltı vuruşunu kurtarmayı başaramadı ve top ağlarla buluştu. Öte yandan maç, 1-1 berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın Avrupa'da 291. sınavı Galatasaray, yarın İskoçya ekibi St. Johnstone'la UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kapsamında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.