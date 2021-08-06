Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen Trabzonspor, sezonun ilk resmî maçında üç defa öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı: 3-3. Bruno Peres, Marek Hamsik ve Gervinho gibi yıldızlarını ilk 11'de kullanan Trabzonspor maçtaki gol perdesini 15. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Nwakaeme'den geldi. Molde 31'de savunma arkasına iyi bir koşu yapan Brynhildsen ile beraberliği bulurken, ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bakasetas üzdü

Vitor Hugo ile ikinci golü bulan Trabzonspor, 64'te kale sahasında kendini unutturan Brynhildsen'i yine durduramadı: 2-2. Djaniny 74'te takımını öne geçirse de, 85'te son sözü Etzaz Hussain söyledi. 90+4'te Yusuf Sarı'nın düşürülmesiyle penaltı kazanan Karadeniz temsilcisi galibiyete yaklaşsa da maç boyunca sergilediği performansla sahanın yıldızı olan Bakasetas şutunda direği nişanladı. Trabzonspor 12 Ağustos'ta Norveç'te oynanacak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi başaramadı.

ABDULLAH AVCI: Çok iyi yoldayız

∂ Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-3'lük skora rağmen oyunu beğendiğini belirterek, "Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. Çok iyi yoldayız. Maç 3-3 bitti ama olumlu anlamda cebimize koyacağımız çok şey var. Savunma anlamında teknik olarak çalışacağız" dedi.

NWAKAEME: Hücumda iyiydik

∂ Maçta perdeyi açan Nwakaeme, skoru beğenmediğini ama yine de iyi oynadıklarını belirterek, "Takım arkadaşlarımızın teknik kapasitesi yüksek olması nedeniyle önde fırsat daha çok buluyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece yapmak istediğimiz bu yolda devam etmek” dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Molde'yi konuk edecek Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak.