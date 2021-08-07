Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un deyimi ile ‘kontrollü sessizlik’ son buldu. Teknik direktör Vitor Pereira’nın isteğiyle 11 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı Kanarya şu ana kadar sadece Bundesliga 2'den Serdar Dursun'u ve Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker'ı transfer etmişti. Bunlara yerli pazarından bir isim daha eklendi: Burak Kapacak. Sarı lacivertliler sol kanadın işini bitirdi.

7 gol, 7 asist

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bugün resmî sözleşmenin imzalanacağı belirtildi. Fransa’dan Bordeaux’nun yakın takibinde olan Kapacak’ın 2024’e kadar mukavelesi bulunuyordu. Güncel piyasa değeri 2 milyon avro olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig’de 31 maçta 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergilemişti.

Hem ekonomik hem yerli

Son iki sezonda yapılan transferlerde istikrarı fazla sağlayamayan ve aldığı isimlerden bazıları başına bela olan sarı lacivertlliler, Burak Kapacak hamlesiyle az risk almak istiyor. Çünkü hem yerli hem de ekonomik anlamda kulüp dengesini bozmayacak rakamlarda.

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