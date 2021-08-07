Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bravo bizim çocuklar! Tokyo Olimpiyat Oyunlarında sona gelinirken dün üç madalya birden aldık. Güreşte serbest stilde 125 kiloda madalya umudumuz (altın bekliyorduk) Taha Akgül, önceki gün final şansını kaybetmiş dün sabah da bronz mücadelesi hakkı kazanmıştı. 2016 Rio’nun altın ismi Taha, Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Kariyerinde birçok şampiyonluğu bulunan Akgül, olimpiyatlarda ikinci defa madalya aldı. Bu güreşteki üçüncü kürsümüz oldu.

Karatede üçledik

Ve devamında karatede iki defa güldük. Erkekler katada millî sporcumuz Ali Sofuoğlu, bronz madalya mücadelesinde Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı. Ali, hakemlerden 27,26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Park ise 26,14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı. Karatede kadınlar komitede 61 kiloda Merve Çoban, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı. Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı üçüncü sırada tamamladı. Ve karatede toplam madalyamız üçe çıktı.

ALİ SOFUOĞLU:

Olağanüstü

“Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk oldu benim için. Hayalim karatenin yer alacağı bir sonraki olimpiyatta yer alıp bu sefer altın madalya kazanmak. Umarım bunu başarırım.”

MERVE ÇOBAN:

Sevinemiyorum

∂ “Yapmak istediklerimi yapamadım. Amacım tabii ki altın madalya almaktı. Finale çıkamadığım için aşırı üzgünüm. Üzüntüm, bronz madalya kazanmanın sevincinden daha ağır. Daha önce defalarca yendiğim bir sporcuya kaybettim."

56 cm ile kaçırdık

Sen ağlama Eda!

∂ Tokyo’da cirit atma finalinde Eda Tuğsuz finalde sahne aldı. İlk olimpiyatını yaşayan millî sporcumuz 64 metrelik derece yaptı ve dördüncü oldu. Üçüncü Avustralyalı sporcunun derecesi ise 64.56’ydı. Eda “Bir yanım mutlu bir yanım buruk. Ama 2024’te o madalyayı alacağım” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Modern pentatlonda da İlke Özyüksel oyunları 5’inci bitirdi. Teşekkürler Tuğsuz ve Özyüksel.

Mete Gazoz: Altın madalyanın geleceğini 5 sene önce hissettim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, olimpiyat altın madalyasını kazanacağını 5 sene önceden hissettiğini söyledi.

Madalyaya 'Buse' kondu 51 kilodaki boksörümüz Taylandlı rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Buse Naz çarşamba sabahı Çinli rakibiyle finale kalabilmek için mücadele verecek.