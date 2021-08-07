Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
SPORCULARDAN VİRÜSE YAKALANAN YOK
Son 24 saatte virüs tanısı konulan 22 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren 4 resmi yetkili, 13 sözleşmeli çalışan, iki medya mensubu yer aldı.
Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 404'e çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.