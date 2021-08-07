Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüp, yangınlardan hasar gören bir köyün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

"TÜM KÖYÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Galatasaray'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak Bir Destek Bir Yuva projesi kapsamında bir köyün tüm ihtiyaçlarını üstleniyoruz. Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası, orman yangınlarında kısmen ya da tamamen hasar gören evler; sera, çiftlik, ahır gibi üretim alanlarını; okul, sanat merkezi gibi ortak kullanım yerlerini onararak yeniden hayata geçirebilmek, geçim kaynaklarını, hayvanlarını, birikimlerini, kovanlarını, tarım araçlarını ve daha birçoğunu kaybeden vatandaşlarımıza destek olabilmek için “Bir Destek Bir Yuva” projesini başlattılar. Birlikteliğin gücüne inandığımız bu zor günlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak Bir Destek Bir Yuva projesi kapsamında bir köyün tüm ihtiyaçlarını da biz üstleniyoruz. Hayatı hep beraber yeniden yeşerteceğiz!" denildi.

Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 210 milyon 44 bin 627 liralık destek ödemelerinin bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Galatasaray ve Antalyaspor'dan TEMA Vakfı'na destek maçı Galatasaray ve Antalyaspor yanan ormanlar için karşı karşıya geliyor. İki takımın yapacağı hazırlık maçının geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak.