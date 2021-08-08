Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'yı taşıyan uçağın yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.
TARAFTAR KARŞILAMASI YAPILMAYACAK
Açıklamada, "Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır." ifadesi de kullanıldı.
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