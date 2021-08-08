Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Erkek Basketbol Takımı'nı bırakan Kerem Tunçeri'nin yeni görevi belli oldu. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Genel Direktörlüğe Kerem Tunçeri getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan Kerem Tunçeri, 1996-2000 yılları arasında kulübümüzün formasını giydi. Kariyeri boyunca Avrupa basketbolunun zirvesinde kulüp ve milliî takım düzeyinde sayısız maça çıktı. Türkiye’de 4 lig şampiyonluğu, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. İspanya’da Real Madrid ile EuroCup ve İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Türk basketbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak millî takımımıza da yıllarca hizmet verdi. Toplamda 311, A Millî takım formasıyla 215 maç ile bu kategoride en çok forma giyen oyuncu oldu. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ve 2010 Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalyayı kazanan takımların kadrosunda yer aldı. 2015-2016 sezonunda profesyonel basketbolculuk kariyerini sonlandırdı ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nda A Erkek Millî Takım Menajerliği görevine getirildi. Türk basketboluna hem oyuncu hem yönetici olarak hizmet veren Kerem Tunçeri, yeni sezondan itibaren kulübümüz için hizmet verecek. Kerem Tunçeri’ye evine hoş geldin der, bu onurlu görevinde üstün başarılar dileriz

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