Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) açılış haftasında Metz ile Lille karşılaştı. Geçen sezon tarihinin 4. şampiyonluğuna ulaşan Lille'in, yeni sezondaki ilk karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Lille, 23. dakikada Botman ile öne geçti. Ev sahibi Metz'in cevabı ise geçikmedi. Metz, Centonze'nin 31 ve Udol'un 41. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

'BİZİM ÇOCUKLAR' İLK 11'DE BAŞLADI

52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Centonze, Metz'in farkı 2'ye çıkarmasını sağladı. Metz, golden 4 dakika sonra Kouyate'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasıyla baskısını arttıran Lille, Ikone'nin 81 ve Burak Yılmaz'ın 90+7'nci dakikada kaydettiği gollerle bir puanı hanesine yazdırdı. Lille kadrosundaki milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, mücadeleye ilk 11'de başladı. Burak ve Zeki 90, Yusuf ise 60 dakika sahada kaldı.

Lille'de sezonun futbolcusu Burak Yılmaz Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) şampiyonu Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sezonun futbolcusu seçildi.

Türk yıldızlarla Fransız ligine damga vuran Lille şampiyon oldu Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers’ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa adını yazdırdı.