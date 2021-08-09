Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Cimbom’da transfer hareketliliği devam ediyor. Stoper bölgesi için Kopenhag’ın genç oyuncusu Victor Nelsson ile her konuda anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar şimdi de kanada ağırlık verdi. Yerli pazarının kalbur üstü oyuncularını renklerine bağlayan yabancıda ise genç isimlere yönelen Galatasaray yönetimi, Hırvatistan Ligi ekibi Rijeka’nın 25 yaşındaki oyuncusu Robert Muric’te karar kıldı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncu Aslan’ın teklifine olumlu cevap verdi.

Görüşme bu hafta

Kulübüyle sözleşme uzatmaya yanaşmayan Muric için sarı kırmızılı yönetimin düşündüğü bonservis bedeli 1-1,5 milyon avro arasında. Ki, kulübü Rijeka da bedava gitmesindense az da olsa bir bonservis bedeli koparmak niyetinde. Burak Elmas yönetiminin bu hafta içerisinde Hırvat ekibiyle masaya oturup Muric transferini de mutlu sonla noktalaması bekleniyor. Ofansif olarak her iki kanatta da görev yapabilen Hırvat oyuncunun skora yaptığı yüksek katkılar dikkat çekiyor.

GEDSON’DAN REST

Ayrılmak istiyorum

Geçen sezonun ikinci devresini Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes’i sarı kırmızılılar bu sene de kadrosunda görmek için gerekli girişimleri yapmıştı. Ancak Benfica yönetimi yıldız ismi kadrosunda tutmak istediği belirtmişti. Şu ana kadar istediği süreleri bulamayan 22 yaşındaki isim Moreirense karşılaşmasında sadece 7 dakika süre bulunca Portekiz ekibiyle bir görüşme yaparak Galatasaray’a gitmek istediğini tekrarladı.

Galatasaray, Victor Nelsson'u bitirmeye çalışıyor Savunma için takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag'da oynayan 22 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’un transferini bitirmeye çalışıyor.