Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Yeni sezonu eski teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde açan ve şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferde oldukça hareketli günler geçirirken, yapılan hamleler de dikkat çekiyor. Portekizli teknik adamın imzasından önce Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaşan ve bu transferin Pereira'nın bilgisi dâhilinde gerçekleştirdiğini belirten sarı-lacivertli takım son olarak Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'i kadroya kattı ve stoper konusundaki geleneğine yeni halkalar ekledi.

Koreli van Dijk!

Boyuna göre oldukça hızlı ve güçlü bir stoper olarak dikkat çeken Min-Jae Kim, ‘Koreli van Dijk’ lakabıyla tanınıyor. Ara transfer döneminde van Dijk'in sakatlanması sonrası ismi Liverpool ile de anılan yıldız oyuncu Tottenham ile imza aşamasına gelse de bu transfer gerçekleşmemişti. Topla orta saha çizgisine dek çıkmayı seven ve oyun kurmaktan çekinmeyen 24 yaşındaki savunmacı, büyük bir olasılıkla Vitor Pereira'nın üçlü savunma sisteminde defansın merkezinde yer alacak. Attila Szalai de sol stopere geçecek.

Stoper bolluğu

Ali Koç'un döneminde istisnasız her transfer döneminde stoper transferi yapan Fenerbahçe’de şu anki savunma oyuncusu sayısı 9. Attila Szalai, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Zanka, Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ve Steven Caulker’e Emir ve Min-jae Kim de eklendi. Bu isimlerden Sadık kadro dışı.

Fenerbahçe'den savunmaya yeni 'Kim'lik Beijing Guoan forması giyen 24 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı. Min-Jae Kim bugün İstanbul’a gelecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.