Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yoğun ısrarı sonrasında Çin Ligi ekibi JS Suning'le sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Alex Teixeira'yla uzun süredir görüşme yapan Kara Kartal, finalde mutlu sona ulaştı.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş 'ın yeni transferi Alex Teixeira'yı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. 31 yaşındaki Sambacı’yla 3+1 yıllık kontrat imzalanacak.
Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, yarın İstanbul'a gelecek.
Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın bonservisi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.