Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. Teknik Direktör Vítor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan tecrübeli sol bek, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaştı. Erkin, mavi yeşilli ekiple 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Gökhan Gönül de Ç. Rizespor'a gitmişti.

Caner Erkin ve Sinan Gümüş'e kadro dışı şoku! Caner Erkin ve Sinan Gümüş'e kadro dışı şoku! Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ü kadro dışı bıraktı.
Caner Erkin: Onu ilk ben koruyacağım Caner Erkin: Onu ilk ben koruyacağım Tartışmanın kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen tecrübeli futbolcu “Hepsi geride kaldı. Sıcak bir buluşma oldu. Bundan sonra Hoca’mıza laf edenin karşısına ben çıkacağım!” dedi.
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de kritik Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin krizi yaşanıyor. Trabzon'a götürülmeyen başarılı futbolcunun kadroya neden alınmadığı merak edilirken, olayın perde arkası ortaya çıktı. Deneyimli oyuncunun Göztepe maçında oyundan alınırken teknik heyete gösterdiği tepki nedeniyle kadroya alınmadığı aktarıldı.

 