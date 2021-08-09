Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. Teknik Direktör Vítor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan tecrübeli sol bek, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaştı. Erkin, mavi yeşilli ekiple 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Gökhan Gönül de Ç. Rizespor'a gitmişti.