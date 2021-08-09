Caner Erkin ve Sinan Gümüş'e kadro dışı şoku!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ü kadro dışı bıraktı.
Caner Erkin: Onu ilk ben koruyacağım Tartışmanın kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen tecrübeli futbolcu “Hepsi geride kaldı. Sıcak bir buluşma oldu. Bundan sonra Hoca’mıza laf edenin karşısına ben çıkacağım!” dedi.
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de kritik Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin krizi yaşanıyor. Trabzon'a götürülmeyen başarılı futbolcunun kadroya neden alınmadığı merak edilirken, olayın perde arkası ortaya çıktı. Deneyimli oyuncunun Göztepe maçında oyundan alınırken teknik heyete gösterdiği tepki nedeniyle kadroya alınmadığı aktarıldı.
Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin, başka bir Süper Lig ekibi ile anlaşmaya vardı.
Caner Erkin ve Sinan Gümüş'e kadro dışı şoku!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ü kadro dışı bıraktı.
Etiketler : Caner Erkin,Gökhan Gönül,Fenerbahçe,Çaykur Rizespor,