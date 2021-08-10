Fenerbahçe, 25 yaşındaki golcü futbolcu Kemal Ademi'nin Rus ekibi Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki’ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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