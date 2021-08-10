Katalan ekibinden ayrıldıktan sonra birçok dünya devinden transfer teklifi alan ancak Arjantinli Teknik Direktör Mauricio Pochettino ve eski takım arkadaşı Neymar'ın yer aldığı Paris Saint-Germain'i seçen Lionel Messi formayı giydi. Bugün imza için gittiği Paris'te binlerce taraftar tarafından karşılanan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından PSG'ye imza attı. Fransız kulübü, Lionel Messi'nin transferini sosyal medya hesabından yayımladığı video ile duyurdu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
PSG Kulübü, Çarşamba günü TSİ saat 12.00'de basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı. Fransız ekibinin toplantıda Messi'yi tanıtması ve resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Messi, Fransız taraftarları bu tişört ile selamladı Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Arjantinli yıldız Messi, Paris'e geldi. Fransız taraftarları selamlayan Messi'nin tişörtü ise dikkat çekti.
Bir devrin sonu! Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti Barcelona'nın ayrılığını resmen açıkladığı Lionel Messi, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, Fransa'nın önemli gazetelerinden L'Equipe'in verdiği habere göre Lionel Messi, bugün Paris'e gidecek ve yarın sabah PSG için sağlık kontrollerinden geçecek.
Messi imzayı attı, resmen PSG'de
21 yıl boyunca formasını giydiği Barcelona'dan La Liga'nın maaş limitleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, Paris Saint-Germain'le sözleşme imzaladı.
Katalan ekibinden ayrıldıktan sonra birçok dünya devinden transfer teklifi alan ancak Arjantinli Teknik Direktör Mauricio Pochettino ve eski takım arkadaşı Neymar'ın yer aldığı Paris Saint-Germain'i seçen Lionel Messi formayı giydi. Bugün imza için gittiği Paris'te binlerce taraftar tarafından karşılanan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından PSG'ye imza attı. Fransız kulübü, Lionel Messi'nin transferini sosyal medya hesabından yayımladığı video ile duyurdu.
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