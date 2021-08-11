Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim'in defans göbeğine istediği isimlerin ilk sırasında yer alan Danimarkalı stoper Victor Nelsson transferi nihayet sonlandı. Futbolcu dün gece İstanbul'a ayak bastı. 22 yaşındaki Nelsson bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Sarı kırmızılı kulüp KAP açıklamasıyla transferi duyururken, futbolcuya yıllık 800 bin avro ödeneceği öğrenildi.

Bonservis 7 milyon

Nelsson’un 7 milyon avroluk bonservis bedelinin 1 milyon avrosunu Kopenhag’a peşin ödeyen Galatasaray, kalan 6 milyon avroyu 3 yılda taksitler halinde verecek. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ve Burnley’den de teklif almasın rağmen, Nelsson sarı kırmızılı yönetimin hızlı davranması sayesinde takıma kazandırıldı. Cimbom, geleceğin yıldız adayları arasında yer alan futbolcuyu sürekli oynatarak parlamasını sağlayacak.

Tura uçuyor

Galatasaray dün İstanbul’daki son çalışmasını yaptı. Sarı kırmızılılar bu sabah 08.25’te özel bir uçakla Edinburgh’a gidecek. İstanbul’da St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Aslan UEFA’da yoluna devam etmek için mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı maçın son taktik idmanını McDiarmid Park’ta gerçekleştirecek.

Galatasaray, Victor Nelsson'u bitirmeye çalışıyor Savunma için takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag'da oynayan 22 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’un transferini bitirmeye çalışıyor.