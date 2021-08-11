Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Avrupa Voleybol Şampiyonası düzenlenecek. Bu bağlamda şampiyonaya katılacak olan Türk milli takımında yer alacak isimler netleşti.

15 KİŞİLİK ADAY KADROSU

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Giovanni Guidetti'nin belirlediği 15 kişilik aday kadroda şu isimler yer aldı:

"Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.

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