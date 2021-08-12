Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kritik Molde rövanşı öncesi basının karşısına çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İlk maç ilk resmî karşılaşmamızdı. Yarın (bugün) ikinci resmî maçımızı oynayacağız. Molde yıllardır Avrupa'da da belli bir istikrar sağladı. İlk maçta 3-3'lük skor vardı, oldukça fantastik bir maç oldu seyirciler için. Oyunu daha çok elinde tutan, domine eden, her seferinde öne geçen, son dakikada penaltıyla fırsatı yakalayan taraftık. O maçtan olumlu olumsuz dersler çıkardık" sözlerini kullandı.

Trondsen: Zor maç

"Özellikle yediğimiz üç golün üzerinde durduk. Analizleri ve pratikleri yaptık. Maça tamamen hazırız" diyen Abdullah Hoca, "Avrupa kupaları bu seneki en önemli hedeflerimizden birisi. Tur atlayıp yola devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Trabzonspor'un yıldızı Trondsen de, "Molde'yi çok iyi tanıyorum, aralarında arkadaşlarım var. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sahanın zemini de farklı, ancak takım olarak iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

MOE: Trabzon çok iyi heyecanlıyız

∂ Trabzonspor’u misafir edecek olan Molde’de teknik direktör Erling Moe: Heyecanlıyız, karşımızda çok iyi bir takım var. İyi bir mücadele ortaya koyacağımızı düşünüyorum ama umut ediyorum ki inisiyatifi de elden bırakmadan sıkı bir maç çıkaracağız. Güzel bir mücadeleyle bu maçı bitirmeyi düşünüyoruz.

AHMET AĞAOĞLU: Turla dönmek istiyoruz

∂ Kafileyle birlikte Norveç'e uçan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Molde 19. resmî maçını oynayacak ve bu onlar için avantaj ama biz daha iyi bir takımız. Zor bir karşılaşma olacak ancak alamayacağımız bir maç değil. İnşallah turu atlayarak memlekete döneriz" sözlerini kullandı.

Bizi tur kurtarır Avrupa’da elemeleri geçip play-off’lara kalmak herkes için çok önemli ve değerli. Hem ülke pua hem de kulüplerimiz için tek yol var