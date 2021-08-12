Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hişşt! Hişt sakin ol sinirlerine hâkim ol! Hem de yayıncı kuruluşa karşı. Yeni sezon için beIN Sports’la henüz anlaşamayan TFF, talimat değişikliğine gitti. Federasyon, geçen sezon Fenerbahçe Kulübü ile yayıncı kuruluş arasında davalık olan "beFair" gibi kampanyalara yasak getirdi. Yeni kurala göre kulüpler yayıncı kuruluşa tanınan tüm hak ve yetkilere uygun hareket etmek, basına açık tüm antrenman ve etkinliklerine yayıncı kuruluşu almak zorunda.

F.Bahçe kazanmıştı

Ayrıca kulüpler, yöneticiler ve futbolcular maçta yayıncı kuruluş markası veya logosu aleyhine protesto amaçlı tutum, davranış ve eylemlerde bulanamayacak. Süper Lig kulüplerinin ihlâli hâlinde ilkinde 250 bin TL, ikincide 500 bin TL, üçüncüde 1 milyon TL, dört ve üstü ihlâlde 1.5 milyon TL para cezası ile cezalandırılacak. F.Bahçe geçen sezon benzer bir tepki vermiş ve yayıncı kuruluşun açtı dava sarı lacivertli kulüp lehine sonuçlanmıştı.

Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'den özür diledi beIN Sports, iki farklı takımın maçı esnasında ekrana yansıyan seslerde Fenerbahçe aleyhine tezahüratların yer alması sebebiyle sarı-lacivertli kulüpten özür diledi.