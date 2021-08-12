Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İtalya Seri A takımlarından Inter'de forma giyen Romelu Lukaku ile beş yıllık sözleşme imzalandı. 28 yaşındaki Belçikalı golcüyle transfer için 97,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyen Chelsea, kulüp rekoru kırdı. Bir önceki rekor 75,8 milyon sterlinle Kai Havertz'e aitti.

UEFA Süper Kupa Chelsea’nin ​Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal’i penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek 23 yıl sonra 2. kez UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

44 MAÇTA 30 GOL

2011 yılında Anderlecht'ten transfer edilen Belçikalı yıldız, ilk döneminde Chelsea'de 15 maçta forma şansı bulmuştu. Londra temsilcisi, Lukaku'yu West Bromwich ve Everton'a kiralamıştı. Lukaku geçen yıl 44 maçta 30 gol attığı Inter ile İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Old Trafford'da korku dolu anlar: Lukaku bayıldı Manchester United, Premier Lig'in 21. maç gününde Southampton'ı ağırladı. Kırmızı Şeytanlar'ın Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, ilk yarıda sakatlandı ve sevenlerini korkuttu.

Adana Demirspor'dan bir transfer daha Yaptığı transferler ile gündeme oturan Adana Demirspor, bir isimle daha anlaştı. Kulüp, bu defa savunmasına takviye yaptı.