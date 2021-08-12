Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Molde ile karşışatı.

57. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde Edgar Ie'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, Omoijuanfo'nun topa müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlağın kale çizgisini geçtiğini işaret eden maçın hakemi Fabio Verissimo, gol kararı verdi: 0-1.

86. dakikada bordo-mavili takım ikinci gole yaklaştı. Hamsik'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Bruno Peres, sol çaprazdan ceza sahasına girerken, kaleci Linde'den topu kurtardı. Son çizgiye yakın bir noktada meşin yuvarlağı kontrol eden Peres'in açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta, Linde topu kornere çeldi.

90+7. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Brynhildsen'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta altıpasın önünde topa dokunan Sigurdarson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde de skor değişmedi ve penaltı atışlarına gidildi.

Trabzonspor'da Bakasetas, Bruno Peres, Berat Özdemir ve Trondsen penaltı vuruşunu gole çevirdi. Edgar Ie ise meşin yuvarlağı dışarı attı.

Molde'de ise Grodem, Sigurdarson ve Risa meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Andersen'in vuruşunda top üst direkten döndü, Fofana'nın penaltısında ise kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Molde'yi penaltılarda 4-3 geride bırakan Trabzonspor, yoluna play-off turunda devam edecek. Bordo-mavili takım, play-off'ta İtalya temsilcisi Roma ile mücadele edecek.

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