Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johnstone'ı 4-2 yenerek turu geçen taraf oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. İskoçya'da Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada Sofiane Feghouli ve 90+2. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Ev sahibi St Johnstone'ın golleri 36. dakikada Jason Kerr ve 90+3. dakikada O'Halloran'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Boey, müsait pozisyondaki Arda'ya pasını attı. Arda'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Clark'ta kaldı.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem'in pasıyla soldan hareketlenen Diagne ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin sol çapradan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Clark'ın bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1.

37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. McCann'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kerr kafayı vurdu, kaleci İsmail'in müdahale edemediği top çizgiyi geçti: 1-1.

53. dakikada Kerem’in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde arka direkte müsait pozisyondaki Diagne topa dokumadı.

64. dakikada Berkan’ın pasında ceza yayı önünde Arda Turan’ın bekletmeden topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

67. dakikada Feghouli’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Clark meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada Kerem’in pasında ceza yayında topla buluşan Feghouli’nin ceza sahası içine girip, rakiplerini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

74. dakikada Boey’un pasında topla buluşan Taylan’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Clark’ta kaldı.

90. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa dokunan Davidson'un vuruşunda kaleci İsmail meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Babel'in kaptırdığı topta kale önünde oluşan karambolde Emre Kılınç'ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4

90+3. dakikada Rooney'in ceza sahası içinde sağ taraftan rakiplerini çalımlayarak geçip verdiği pasta kale önünde O'Halloran topu filelerle buluşturdu. 2-4



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