Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor’a turu getiren tek golü 109’da Jorge Felix attı. Zorlu Konyaspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Dinamo Batumi maçının ardından soyunma odasında hatıra pozu verdi.

AVRUPA'DA BİRLİK GÜNÜ

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Avrupa’da birlik günü. Sizi de tebrik ederiz Galatasaray-Trabzonspor” notu eklendi.

Sivasspor'da zafer sevinci UEFA 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batum'u, deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup eden Sivasspor'da zafer sevinci sürüyor.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Petrocub'u yendi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yendi.