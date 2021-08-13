Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde erken veda eden Galatasaray, İstanbul’da berabere kaldığı St. Johnstone’yi deplasmanda 4-2 yenerek UEFA’da yoluna devam etti. Sarı kırmızılılar ilk yarıda öne geçmesine rağmen seri şekilde yapılan bireysel hatalar sonrası soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti. İkinci devre tempoyu biraz arttıran Aslan istediği golleri kısa sürede bularak PSV karşısında yaşadığı kâbusu bu sefer görmedi ve Avrupa’ya devam dedi.

Hatasaray

Galatasaray’ın tercih ettiği futbol anlayışında pasın çok önemli bir yeri var. Topa hâkim olup rakibin hata yapmasını beklemek üzerine inşa edilen anlayışta Aslan son dönemde, dün gece olduğu gibi kendi silahıyla vuruluyor. Basit hatalar kaleyi düşünmeyen St. Johnstone’ye fırsat olarak döndü. Luyindama üç hatalı pas yaptı Aslan 2 net pozisyon verdi, Feghouli’nin hatalı geri pasında Marcao tehlike olmaması için sarı kart gördü. İsmail elinden kaçırdı gol oldu.

Oyuncular turu istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, turla moral bulduklarını söylerken, "Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız. Bizim ve oyuncuların karakteri olmalı. Böyle karakter koyarsanız, hem iyi oynarsınız, hem de kazanırsınız" vurgusu yaptı ve, "Feghouli ile şampiyonluklar yaşadık. Demek biraz konuşmamız gerekiyormuş. Kerem Aktürkoğlu'nun özel çalışmaları var, bizleri de dinliyor. Daha iyi olacak" sözlerini kullandı.

Sürpriz kadro

∂ İstanbul’da St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray rövanş maçına dört farklı isimle çıktı. Fatih Terim sürpriz bir kadroyu sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam Arda, Diagne ve Feghouli’ye ilk on birde forma verirken, Mustafa, Babel ve Aytaç’ı kulübeye çekti. Kırmızı kart cezalısı olan Muslera’nın yerine ise tercihini İsmail'den yana kullandı.

Diagne yine attı

∂ G.Saray'da gönderilecek listenin başında yer alan Mbaye Diagne dün de ağları havalandırdı. Senegalli futbolcu sarı kırmızılıları öne geçiren golü atarak teknik heyet ve yönetime adeta mesaj gönderdi. Diagne Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye de bir gol atmış fakat elenişe engel olamamıştı.

Muric Aslan oluyor Rijeka’da ter döken 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu sarı kırmızılı kulübün teklifine ‘evet’ dedi. Sırada Hırvat ekibi var.

Aslan 'Boey' ölçüsü verdi PSV karşısındaki skorlardan sonra kötü imajı silmek isteyen Cimbom yine kazanamadı. Muslera kızardı, St. Johnstone öne geçti, yeni transfer Boey'nin golü bir nebze teselli oldu