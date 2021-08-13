Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, evinde 3-3 berabere kaldığı Molde'yi deplasmanda penaltılarla eledi ve play-off turunda Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile eşleşti. İlk maçta üç defa öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve son dakikada Bakasetas'ın değerlendiremediği penaltı vuruşuyla galibiyeti kaçıran Abdullah Avcı'nın takımı Norveç'te de benzer bir tablo ile karşılaştı. Edgar le ile öne geçen ekibimiz uzatmada (90+7) Molde’nin golünü gördü.

Uğurcan kurtardı

Uzatmalarda iki takımın da gol girişimleri sonuç vermedi ve penaltı atışlarına geçildi. İlk atışı kullanan Molde direğe takılırken devamında Uğurcan Çakır’ın kurtarışı geldi. Ancak maçın en iyilerinden Edgar le, atışı diğere nişanlayınca gözler son (beşinci) penaltıya çevrildi. Topun başında Norveçli Trondsen vardı. Ve o Norveçli, Norveç ekibini eleyen golünü kaydetti ve Trabzonspor Konferans Ligi’nde adını play-off turuna yazdırdı. İtalyan ekibi Roma ile eşleşen temsilcimizin ilk maçı 19 Ağustos’ta.

TURU KUTLADI

Sörloth’tan sevgilerle

∂ Bordo mavililerde Gol Krallığı yaşayan ve ardından Leipzig’e satılan şu anda ise kulüp bakılan Alexander Sörloth, eski takımını yakından takip etti. Norveçli golcü, Trabzonspor’un Molde’yi elediği maçtan vatandaşı Trondsen’in görüntüsünü paylaşıp sevince ortak oldu.

PlayStation gibi değil

Serkan’a destek

Turun ardından söz Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı’daydı. Avcı, kadro tercihindeki eleştiriler üzerine “Play Station gibi değil bu iş. Veriler var çalışmalar var. Yorgunluk testi var, sakatlık riskleri var rakip analizi var. Serkan Asan altyapıdan gelmiş bir isim. Kendi kaynağımızdan oyuncular kullanıyoruz. Bundan daha mutlu şey olabilir mi? Şu anda bunlara takılmamak gerek” dedi.

Biraz sabır gerek

∂ Avcı devamında şunları söyledi: İyi oyuncular aldık, iyi bir aileyiz. Tur atlamak, Trabzon şehri taraftarı için lige girerken mesafeyi kısaltabilmek için önemliydi. Futbolda dalgalanmalar olabilir. Sabırla iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Sadece destek istiyorum. (Roma eşleşmesi için) Bu seviyelerde oynamak ülke adına gelişim adına güzel.

BAŞKAN AHMET AĞAOĞLU:

Roma daha rahat olur

∂ Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Zor maçtı, 120 dakika oynamak, büyük bir bölümü kontrol ettik, üstündük. Geçmemiz gereken bir turdu. Darısı Roma’nın başına. Roma maçında daha rahat alacağımızı düşünüyorum. Hayalperest değilim, uyum sorunu çözülmüş olacak.

Fırtına arayışta Gönüllerde Norveçli golcü olsa da gerçekler farklı. Cagliari forması giyen Cerri cepte. Cournelius ve Dovbyk için bastırılıyor.