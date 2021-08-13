Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanatta topa buluşan Kenan Karaman, son çizgiye inmeden pasını ceza sahası içerisindeki Nkoudou’ya aktardı. Nkoudou’nun Selim Ay’dan sıyrılıp sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Salih Uçan’ın rakip orta sahadan verdiği pasta sağ kanatta topla birlikte hareketlenen Rosier, ceza sahasına girmeden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Penaltı noktası yakınlarında topu alan Atiba’nın bekletmeden pasında Ghezzal’ın sağ çaprazdan sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

41. dakikada sol kanatta Sabo’nun topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Alper Potuk’un ceza sahasına girip son çizgiye inerek ortaya çevirdiği top kaleci Ersin’de kaldı.

BEŞİKTAŞ, 526 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU

Süper Lig 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor ile başlarken, sezonun ilk seyircili maçı da oynandı. Vodafone Park’ın kapasitesinin yüzde 50’si dolarken, siyah-beyazlı takım tam 526 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi. Dünyayı vuran salgında Türkiye’deki ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülürken, Beşiktaş da bu tarihten tam 5 gün önce taraftarıyla bir araya gelmiş ve Ankaragücü karşısında 2-1 kazanmıştı. 6 Mart 2020’de oynanan bu maçın ardından tribünler taraftarlara kapatılırken, alınan önlemlerle birlikte yeni sezon öncesinde stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si kadar seyircinin maçlara gelmesi kararlaştırıldı ve Beşiktaş da 526 gün sonra taraftarına kavuştu.