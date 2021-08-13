Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim evinde düştü. Hastaneye kaldırılan anne Terim'in vücudunda kırık tespit edildi. Bunun üzerine ameliyata alındı. Durumdan haberdar olan Fatih Terim ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı için gittiği İskoçya'dan döner dönmez Adana'ya gitti. Teknik adamın pazartesi 21.45'te Giresunspor ile oynayacakları maçta takımının başında olup olmayacağı merak konusu...

Terim'in Falcao kızgınlığı G.Saray'ın teknik patronu, "St. Johnstone İstanbul'da beni şaşırtmamıştı. Sanırım rövanş maçı da öyle geçecek" derken dirençli bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

Fatih Terim: 10'u isterim G.Saray’ın hocası, Rumen yıldızı 2017’den beri takip ettiklerini belirtirken “Ancak konuşulan rakamlar (10 milyon avro) bizim çok üstümüzde” dedi

Fatih Terim'den Morutan transferi açıklaması Teknik Direktör Terim, Morutan'ın çok beğendiği bir oyuncu olduğunu, fakat söz konusu futbolcunun ücretinin gerektirdiği seviyelere ulaşamayacaklarını söyledi.