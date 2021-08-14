Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız, uluslararası spor arenasında bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor. Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'na katılan milli okçularımız. 3 madalya ile döndü.

1 GÜMÜŞ 2 BRONZ MADALYA

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw şehrindeki organizasyonda Hazal Burun, Nehir Sarıhan, Irmak Yüksel'den oluşan makaralı yay kadet kadınlar milli takımı gümüş madalya aldı.

Yunus Emre Arslan, Abdullah Aslım ve Eren Kırca'nın yer aldığı makaralı yay kadet erkekler takımı ile Hazal Burun ve Abdullah Aslım'ın bulunduğu makaralı yay kadet karışık takımı ise bronz madalya elde etti.

Organizasyon yarın sona erecek.

73 yıllık rekor Tokyo Olimpiyatları ile kırıldı Türkiye, 12 madalya ile tamamladığı 1948 Londro Olimpiyatları'ndan bu yana en fazla madalya sayısı rekorunu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan Milli karateci Uğur Aktaş'ın bronz madalya kazanmasıyla 13'e yükselterek kırdı.

Bir bronz madalya da Uğur Aktaş'tan! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 75 kiloda Uğur Aktaş, yarı finalde İranlı rakibi Sajad Ganjzadeh'e mağlup olarak bronz madalya kazandı.