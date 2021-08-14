Adana Demirspor, deplasman maçına gelen Fenerbahçe'ye ilginç bir karşılama yaptı. Demirsporlu 2 taraftar alana Galatasaray formasıyla geldi.

FENERBAHÇE'YE COŞKULU KARŞILAMA
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 20.30’da kalkan uçakla saat 22.10’da Adana Havalimanı’na gelen Fenerbahçe’yi, yaklaşık 100 kişilik sarı-lacivertli taraftar grubu karşıladı.
Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak otele gitti. 

GALATASARAY FORMASIYLA KARŞILAMAYA GELDİLER
Öte yandan karşılamaya 2 kişi Galatasaray forması giyerek geldi. Taraftarlar arasında ise herhangi bir kavga çıkmadı.
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı yarın akşam saat 21.45’de Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.

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