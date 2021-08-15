Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA Yaz Ligi'nde Miami Heat forması ile 5. maçına çıkan Ömer Faruk Yurtseven performansı ile göz doldurmaya devam ediyor.

YURTSEVEN'İN 21 SAYISI YETMEDİ

Atlanta Hawks'a 94-90 kaybettikleri karşılaşmada ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan Ömer Faruk, 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergiledi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

NBA Yaz Ligi'nde 5. maçında da göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Lakers'a karşı 27 sayı, 19 ribaunt, Warriors önünde 25 sayı, 8 ribaunt, Memphis Grizzlies karşısında 23 sayı, 11 ribaunt, Utah Jazz mücadelesinde 16 sayı, 11 ribauntla oynamıştı.

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Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'nde Lakers'a karşı şov yaptı! Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Los Angeles Lakers ile oynadıkları hazırlık maçında 27 sayı 19 ribauntluk performansı ile "double-double" yaptı.