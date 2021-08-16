Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı yıldız forvet Michy Batshuayi, bu gece İstanbul’a geliyor.

1 YILLIĞINA ANLAŞTILAR

Chelsea ile bir süredir görüşme halinde olan siyah – beyazlı ekip, İngiliz ekibiyle Belçikalı forvet için 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor maçının ardından açıklama yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Batshuayi bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta gelecek” demişti.

BU GECE HAVAALANINA İNECEK

Beşiktaş yönetimi de son evrak işlerini tamamlayarak, yıldız oyuncunun transferini noktaladı. Bu gece Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelecek olan Michy Batshuayi, yarın sağlık kontrolünden geçerek siyah – beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş Mert Günok transferini açıkladı Beşiktaş, kaleci Mert Günok transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Batshuayi ile bir yıllığına anlaştı Beşiktaş forvet hattını güçlendirmek için yaptığı transfer çalışmalarında Chelsea forması giyen Belçikalı santrafor Michy Batshuayi ile anlaştı.

Ligin açılış maçında 3 puan Beşiktaş'ın Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Ç.Rizespor’u 3-0 mağlup etti.