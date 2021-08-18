Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bırakın Türk futbolunu dünya futbolunda ender görülen bir hareketti Galatasaraylı Marcao’nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı… Giresun deplasmanında Aslan 2-0 kazanırken, maçın önüne geçen Brezilyalı oyuncunun pek sözlerle anlatılamayan tavrı oldu. 25 yaşındaki Marcao, 22 yaşındaki Kerem’e kendisine ‘sus işareti’ yaptığı için önce kafa attı, ardından yumruklar savurdu. Ve hakemin kırmızı kartla cezalandırdığı sarı kırmızılı oyuncunun durumu merak konusuydu. Terim, ikilinin karşılaşmaması için Brezilyalı ismi soyunma odasından erken çıkarttırdı.

YARIN AÇIKLANACAK

Uçakta da Kerem ile Marcao’yu uzak bölgelere oturtan Fatih Terim yolculuk öncesinde Başkan Burak Elmas ile olayla ilgili zirve gerçekleştirdi. Dün de yönetime rapor sundu. Karar oyuncuyu süresiz kadro dışı bırakmak oldu. Tabii bunu ileride revize etme düşüncesiyle. Fakat yönetim hukuken bir sıkıntı çıkmaması adına Marcao'nun savunmasını alacak sonra da oyuncuyla ilgili kararını resmî olarak açıklayacak. Sözleşme feshinin gündemde olmadığı, kadro dışının yanı sıra büyük para cezası verileceği belirtiliyor. Futbolcu için kararın yarın duyurulacağı öğrenildi.

OTOBÜSE DE İDMANA DA ALINMADI

Fatih Terim, Giresun’da soyunma odasına almadığı, uçakta farklı bölgeye oturttuğu ve evine de takımdan ayrı araçla gönderdiği Marcao’yu dünkü idmana da çıkarmadı.

MARCAO: ÖZÜR DİLİYORUM

Marcao çektiği video ile pişmanlığını dile getirdi. "Gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve bu yüzden beni affedemeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum" diyen olay futbolcu, "Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. Öncelikle Kerem'in anne ve babasından özür diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil, çünkü onlar da bunu hak etmiyor" sözlerini kullandı.

SALDIRIDAN SEVK ALDI

Marcao tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. Futbolcu saldırı sebebiyle 44. maddeden sevk aldı. Bu maddeye göre Marcao'ya, 5-10 maç arası ceza gelecek.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Marcao’nun kafa atıp, yumruk savurduğu Kerem Aktürkoğlu dün sosyal medya hesabından Galatasaray logosu paylaştı. Bu paylaşımın altına Brezilyalı oyuncunun benzer davranışına maruz kalan Halil Dervişoğlu başta olmak üzere sarı kırmızılı futbolcular Emre Akbaba, Taylan ve Feghouli kalp bırakarak destek verdi.

CAN SIKINTISIYDI, CAN SİMİDİ OLDU

Aslan’ın stoper planı yeniden değişti. Luyindama’dan mutsuz olan ve yerine alternatif takviyeler yaptıran teknik direktör Fatih Terim, Marcao olayının ardından yeniden eski öğrencisine kaldı. Randers maçında Marcao cezalı yeni transfer Nelsson da forma giyemiyor. Bu durumda Terim yine Luyindama’ya kalıyor. PFDK’nın Marcao’ya ciddi ceza vermesi durumunda forma yine Demokratik Kongolu oyuncuda olacak.

Marcao 'saldırı'dan PFDK'lık oldu Galatasaray - Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi.

Marcao saha ortasında Kerem'i yumrukladı Daha önce Halil Dervişoğlu'nu tokatlayan sarı kırmızılı takımın stoperi Marcao bu defa daha ağırını yaptı.