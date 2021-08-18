Galatasaray Kulübü, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan futbolcuları Marcao'nun takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu olarak oyuncumuz Marcao do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktadır. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması
18.08.2021 - 17:52 | Son Güncelleme: 18.08.2021 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun tedbiren takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.
Etiketler : galatasaray,marcao,
800257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/800257.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
1
1
0
0
4
3
02
ALTAY
1
1
0
0
3
3
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
3
3
04
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
05
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
1
1
0
0
1
3
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
1
1
0
0
1
3
07
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
1
0
0
1
3
09
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
0
1
0
0
1
10
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
1
0
1
0
0
1
11
GÖZTEPE A.Ş.
1
0
1
0
0
1
12
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
1
0
0
1
13
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
14
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-1
0
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-1
0
17
GZT GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-3
0
19
YUKATEL KAYSERİSPOR
1
0
0
1
-3
0
20
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
1
0
0
1
-4
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
20.08.2021 20:30
Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor A.ş.
21.08.2021 19:15
Kasimpaşa - Gzt Giresunspor
21.08.2021 19:15
Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük
21.08.2021 21:45
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Beşiktaş
21.08.2021 21:45
Alanyaspor - Altay
22.08.2021 19:15
Konyaspor - Başakşehir
22.08.2021 21:45
Fenerbahçe - Fraport Tav Antalyaspor
22.08.2021 21:45
Göztepe - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
23.08.2021 19:15
Trabzonspor - Sivasspor
23.08.2021 21:45
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
3
3
02
EYÜPSPOR
1
1
0
0
2
3
03
MENEMENSPOR A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
1
0
0
2
3
05
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
1
1
0
0
1
3
06
BALIKESİRSPOR
1
1
0
0
1
3
07
ADANASPOR A.Ş.
1
0
1
0
0
1
08
ALTINORDU
1
0
1
0
0
1
09
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
0
1
0
0
1
10
BURSASPOR
1
0
1
0
0
1
11
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
1
0
0
1
12
TUZLASPOR A.Ş.
1
0
1
0
0
1
13
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
14
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
16
GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
-2
0
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
20.08.2021 20:30
Yilport Samsunspor - Balikesirspor
21.08.2021 17:00
Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü
21.08.2021 21:45
Altinordu - Tuzlaspor A.ş.
21.08.2021 21:45
Adanaspor - Gençlerbirliği
22.08.2021 17:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Menemenspor A.ş.
22.08.2021 17:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Istanbulspor
22.08.2021 19:15
Ankaragücü - Kocaelispor
22.08.2021 21:45
Manisa Futbol Kulübü - Denizlispor
23.08.2021 20:30
Erzurumspor - Bursaspor