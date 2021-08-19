Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir merakla Alex Teixeira'yı siyah beyazlı formayla sahada görmek istiyor. Son yıllarda Süper Lig'deki en heyecan verici transferlerden biri olan Brezilyalı yıldız da en az siyah beyazlı taraftarlar kadar sabırsız. Kartal'ın yeni sambacısı Gaziantep deplasmanında sahada olmaya can atıyor. Siyah beyazlı takımla şu ana kadar üç idmanda yer alan ve bundan önce yaklaşık 10 ay boyunca takımla idmana ve maça çıkmayan Alex, yine de teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmede görev almak için hazır olduğunu söyledi.

Bir kilo fazlam yok

Çin'den ayrıldıktan sonra bireysel olarak özel antrenör eşliğinde kendisini fiziki olarak hazır tuttuğunu belirten sambacı, Çin'de sezon sona erdiğinde 68 kilo olduğunu ve şu anda da aynı kiloda olduğunu ifade etti. Sadece maç kondisyonu olarak eksiğinin olduğunu belirten Teixeira, bu açığını da kısa süre içinde kapatacağını ifade etti. Sergen Yalçın'ın da oyuncusunun fiziki durumundan dolayı memnun olduğu ve Gaziantep deplasmanında skora göre son bölümde Alex'e şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Karambol benim için penaltı!

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Mitchy Batshuayi için kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Batman karakterinden esinlenilen paylaşımda Belçikalı yıldız için "Beşiktaş'ın ihtiyacı olan kahraman" ifadeleri yer aldı. Batshuayi de “Pozisyona girmeden bile gol atabilirim. Bana göre karambol anları bile penaltı kadar nettir” sözlerini kullandı.

Bertolacci sürprizi

Sekiz numara transferi için Elneny, Fernando ve Gedson'la görüşen siyah beyazlılar, Karagümrük'te forma giyen Bertolacci'yi de listesine aldı. İtalya'da Milan, Genoa, Sampdoria ve Roma formaları giyen 30 yaşındaki oyuncuya karşılık kadro dışı bırakılan Ljajic teklif edildi. İstanbul ekibi bu teklifi düşünmek için süre istedi.

Vida'yı geçemedi

Micthy Batshuayi'nin Beşiktaş'a olan maliyeti açıklandı. Siyah beyazlıları, Chelsea'ye kiralama bedeli olarak 150 bin avro ödeyecek. Belçikalı yıldız ise bu sezon için 3 milyon 165 bin avro kazanacak. Hırvat stoper Domagoj Vida yıllık 3,4 milyon avro ile Beşiktaş'ta en çok kazanan oyuncu durumunda bulunuyor.

LİSANSI DA ÇIKTI

∂ Karantina sürecini tamamladıktan sonra antrenmanlara başlayan Beşiktaş'ın yeni yıldızı Alex Teixeira'nın beklediği güzel haber geldi. Lisansı çıkarılan Brezilyalı yıldız oyuncu görev verilmesi hâlinde Gaziantep deplasmanında forma giyebilecek.

Beşiktaş Alex Teixeira'yı resmen duyurdu! Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.