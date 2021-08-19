Göztepe Kulübü, koronavirüs ile mücadelede elini taşın altına koydu. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarına "Covid-19 aşınızı olun, yeniden hep birlikte olalım" çağrısında bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Yeniden Gürsel Aksel Stadyumu'na dönebilmek için bir karar aldık. Buna göre 20 Ağustos 2021 tarihinden sonra Göztepe Passolig Kartı sahiplerinden 2 doz aşısını olan ve son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren gozte.pe/yndgurselaksele adresine başvuran ilk 500 taraftarımıza iç saha maçına bilet vereceğiz. Bilet, başvurtukları ilk iç saha maçına ait olacak. Bilet tanımlaması için T.C. Kimlik Numarası, HES kodu ve HES uygulamasından alınacak aşı kartı gereklidir.
TFF duyurdu, aşı olmayan seyirci stada alınmayacak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu sezon oynanacak maçlarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmaması kararını aldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezona kısa süre kala seyirci müjdesi geldi. Özdemir, yeni sezonda stat kapasitesinin yüzde 50, locaların ise yüzde 100'ü olmak üzere taraftarların statlarda maç izleyebileceklerini söyledi.
Göztepe, aşılarını tamamlayan 500 taraftara maç bileti verecek
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iki doz aşısını olacak 500 taraftara bir iç saha karşılaşması için bilet vereceğini açıkladı.
Göztepe Kulübü, koronavirüs ile mücadelede elini taşın altına koydu. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarına "Covid-19 aşınızı olun, yeniden hep birlikte olalım" çağrısında bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Yeniden Gürsel Aksel Stadyumu'na dönebilmek için bir karar aldık. Buna göre 20 Ağustos 2021 tarihinden sonra Göztepe Passolig Kartı sahiplerinden 2 doz aşısını olan ve son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren gozte.pe/yndgurselaksele adresine başvuran ilk 500 taraftarımıza iç saha maçına bilet vereceğiz. Bilet, başvurtukları ilk iç saha maçına ait olacak. Bilet tanımlaması için T.C. Kimlik Numarası, HES kodu ve HES uygulamasından alınacak aşı kartı gereklidir.
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