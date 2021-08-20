Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Avrupa Konferans Ligi'nin 3. Eleme Turu'nda Molde'yi kupanın dışına iten Trabzonspor, play-off turu ilk maçında kupanın favorileri arasında yer alan Roma'yı misafir etti. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmî sınavını Trabzon'da veren güçlü rakibi karşısında temsilcimiz baskılı gibi oynasa da sahadan mağlup ayrıldı: 2-1.

İlk yarı temposuzdu

n Maç boyunca kaleyi bulan iki şutunda iki gol bulan Mourinho'nun takımı karşısında topa daha hakim olan temsilcimiz, buna rağmen karşılaşmanın ilk 45 dakikasında kapalı Roma savunmasını aşmakta bir hayli zorlandı. Nwakeme'nin bu bölümdeki cılız şutları Roma adına bir tehlike oluşturmazken, mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve gol perdesi ikinci yarıda açıldı.

Cornelius girer girmez

Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte hareketlenen Roma'nın kaptanı Pellegrini 55'te Uğurcan'ı mağlup etti: 1-0. Son yarım saatte çift santrfora dönen Trabzonspor'da 63'te oyuna giren Cornelius 64'te topla ilk buluşmasında güzel bir kafa vuruşuyla golü buldu. Maçın skorunu 81'de direkten dönen köşe vuruşunu iyi takip eden yeni transfer Shomurodov belirledi: 2-1.

İşte özlenen Fırtına Bordo mavililer deplasmanda 11 dakikada 2-0’ı, 42’de ise 4-1’i buldu. Tabelada Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny (penaltı) adı vardı. Malatya’nın tek sayısını ise Adem Büyük attı